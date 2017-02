Os filhos mais velhos têm melhores resultados nos testes de Inteligência que os irmãos mais novos, porque recebem maior estimulação por parte dos pais. A conclusão é de um estudo das Universidades de Edinburgh e de Sydney, que analisaram dados recolhidos pelo departamento de estatísticas de trabalho dos Estados Unidos, escreve o The Guardian.

Apesar da investigação concluir que os pais dão o mesmo apoio emocional aos filhos, o primeiro a nascer consegue, normalmente, receber mais estímulos dos pais que lhe permite desenvolver melhor a capacidade de raciocínio.

Nos dados analisados, as diferenças entre os resultados dos irmãos mais velhos e mais novos, existe desde tenra idade, a partir do primeiro ano de vida.

O estudo, publicado no Journal of Human Resources, observou cinco mil crianças desde o nascimento até aos 14 anos de idade. Foram feitas verificações de dois em dois anos.

De alguma forma, estas conclusões confirmam e ajudam a explicar o denominado “o efeito da ordem de nascimento” e que significa que o primeiro filho tem, por norma, um melhor salário e um nível de educação mais elevado. O filho mais velho tem melhores resultados nos testes de leitura, na junção de letras, no vocabulário e até na análise de imagens.

Outra conclusão é que os pais alteram o seu comportamento à medida que têm mais filhos. Ficam com menos tempo para estímulos mentais e têm menos tempo para ler ou desenhar com os filhos. As mães também assumem comportamentos de maior risco depois do primeiro filho como, por exemplo, fumar.

“Os resultados sugerem que esta alteração do comportamento dos pais é, em alguma medida, uma explicação plausível para ‘o efeito da ordem de nascimento’ e as diferenças ao nível dos resultados académicos e do mercado de trabalho”, explica Ana Nuevo-Chiquero, da Universidade de Edinburgh.

Mas não são só vantagens para os primogênitos. Um trabalho publicado em 2015, revela que os mais velhos têm mais 20% de possibilidades de desenvolverem miopia, que os irmãos mais novos.