A Universidade Federal do Ouro Preto (UFOP), da região central de Minas Gerais, no Brasil, desenvolveu um adesivo capaz de avaliar a qualidade da carne de frango.

O adesivo, intitulado de “SaferTag”, é colocado diretamente no produto e permite identificar se a carne é fresca e se está em bom estado para ser consumida.

Em caso positivo, o adesivo mostra uma “cara feliz”. Se o frango estiver impróprio para consumo, aparece uma “cara triste”.

O ‘SaferTage’ reage com o próprio meio, sendo capaz de perceber a perda de qualidade, através das características do próprio alimento”, diz a cientista de alimentos e criadora do adesivo, Marcella Rocha Franco, de acordo com a Globo.