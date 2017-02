A missão espacial experimental levada a cabo pela Agência Japonesa de Exploração Espacial que pretendia limpar o “lixo” da órbitra da Terra fracassou.

Segundo a própria agência japonesa, o número de lixo espacial é cada vez maior. Estes "detritos espaciais representam uma séria ameaça no uso do espaço exterior pela humanidade”, mais concretamente, uma ameaça aos satélites e aos astronautas.

Por esta razão, a missão espacial planeou, com a ajuda de uma empresa de redes de pesca, lançar um “cabo” eletrodinâmico de 700 metros – com fios de aço inoxidável e alumínio – que já tinha sido enviado para a Estação Espacial Internacional através de uma nave.

De forma simplificada, quando este cabo “mergulhasse” em direção à atmosfera da Terra, o lixo transportado seria incinerado, de forma inofensiva, à medida que chegava a uma órbitra mais baixa.

Acreditamos que a corda não foi libertada", afirmou o investigador Koichi Inoue, citado pela AFP.

Em apenas uma semana, os cientistas tiveram que se debater com problemas inesperados e não foram a tempo de os resolver, o que levou a nave que transportava o cabo a entrar na atmosfera terrestre, na madrugada desta segunda-feira, sem remover qualquer lixo espacial.

É certamente dececionante que a missão termine, sem alcançarmos um dos objetivos principais", acrescentou.

A agência japonesa tem vindo a analisar tecnologias capazes de remover estes detritos, como parte de um “Programa de Espaço Limpo”, de forma a contribuir para um ambiente espacial sustentável.

Há mais de 100 milhões de pedaços de lixo a orbitar em torno do planeta Terra e esta forma de poluição conta com destroços de equipamentos antigos, como satélites ou pedaços de foguetes, que podem vir a prejudicar a exploração espacial do futuro.

A NASA já tinha alertado para o número cada vez maior de detritos que flutuam no espaço e é de assinalar que a agência norte-americana chamou a atenção para o "ponto crítico" há seis anos, quando o número era de apenas 22 mil. A situação está, assim, a agravar-se ao longo do tempo.