A Índia colocou esta quarta-feira em órbita um recorde de 104 satélites através de um único foguetão, anunciou a agência espacial indiana. O lançamento foi transmitido em direto por vários canais nacionais de notícias.

O maior satélite lançado foi o dispositivo indiano Cartosat-2, com um peso de 714 kg e que tem como missão monitorizar a superfície da Terra. Os restantes aparelhos são nanossatélites, sendo que 101 são de outros países.

Foram lançados dispositivos de Israel, do Cazaquistão, da Holanda, da Suíça, dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos. A grande maioria (96) é de origem americana.

“A missão PSLV-C37/Cartosat-2 Series lançou com sucesso os 104 satélites”, anunciou a Organização de Investigação Espacial Indiana (ISRO), no Twitter, aproximadamente meia hora depois do lançamento da missão.

O foguetão descolou da plataforma de Sriharikota, no sudeste do país, pelas 09:28 (03:58 em Lisboa).

Trata-se de um novo recorde de satélites lançados através de um único de foguetão. A marca anterior pertencia aos russos, que em 2014 lançaram através de um único foguetão 39 satélites.