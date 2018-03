O World Resources Institute anunciou que a substituição de 30% da carne utilizada nos hambúrgueres reduziria a emissão de gases de carbono em 10,5 milhões de toneladas, o que equivale à poluição produzida por 2,3 milhões de carros.

Se as pessoas comessem mais plantas do que carne, os benefícios em escala seriam exponenciais", disse Richard Waite, chefe do laboratório de alimentos sustentáveis do World Resources Institute.