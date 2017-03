Um fragmento de uma estátua egípcia com mais de três toneladas saiu esta segunda-feira do lago onde foi encontrado, nos arredores do Cairo.

A secção do tronco do que se crê ser uma estátua do faraó Ramsés II, que governou o Egipto há mais de três mil anos, foi retirada por uma grua de uma área de lama.

Na quinta-feira passada tinha já sido retirada a parte da cabeça, que deverá juntar-se a outras partes recuperadas do mesmo local, de forma a montar toda a estátua no Museu Egípcio, no centro do Cairo.

Coube a arqueólogos egípcios e alemães a descoberta de duas estátuas, num bairro do Cairo, no Egito. Pensam que serão do Faraó Ramsés II, que governou o Egito há mais de três mil anos, e do seu filho, Seti I.

A descoberta foi feita perto das ruínas de um templo de Ramsés II, na antiga cidade de Heliópolis, localizada na parte Leste da cidade do Cairo.

Quando estiver com«pleta e recuperada, a estátua de Ramsés II deverá ser levada para um novo museu que ir abrir portas às pirâmides de Gizé.