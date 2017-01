A Trigger, aplicação responsável por disponibilizar informações sobre ações e investimentos em tempo real, adicionou alertas para os tweets de Donald Trump.

São inegáveis as oscilações no mercado de ações provocadas pelos tweets do magnata. Por esta razão, os novos alertas preparam as pessoas que se interessam pelo mercado de investimentos.

Embora não seja surpresa que Trump tenha ativamente tweetado desde a eleição, ninguém esperava que um único tweet pudesse potencialmente erradicar mil milhões de dólares na capitalização de mercado de grandes empresas", afirmou a Trigger no seu blog.

A aplicação, além de continuar a fornecer notícias sobre a economia, relatórios de ganhos e outros eventos do género, vai notificar os utilizadores interessados nos tweets de Trump sobre empresas de capital aberto, cujas ações são negociadas livremente no mercado e podem ser negociadas em bolsas de valores.

Os tweets [de Trump] sobre os preços e os contratos com empresas públicas resultaram em movimentos significativos no mercado, que tornaram mais difícil, para o investidor diário, estar a par dos seus investimentos”, acrescentou a start-up.

Para exemplificar, Donald Trump fez o seguinte tweet sobre a empresa Toyota e a General Motors e, caso fosse investidor destas empresas, receberia automaticamente um aviso.