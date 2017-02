A Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética do Instituto Ricardo Jorge anunciou esta segunda-feira que desenvolveu um novo método de diagnóstico bioquímico e molecular, mais rápido e muito menos invasivo, para a doença de Niemann-Pick tipo C (NPC).

A NPC tem uma prevalência em Portugal de 2,2 casos em cada 100 mil recém-nascidos e caracteriza-se por defeitos no transporte intracelular do colesterol, conduzindo à sua acumulação excessiva em diferentes órgãos.

(...) O aparecimento dos primeiros sintomas pode ocorrer tanto no período perinatal como apenas aos 50 anos de idade, sendo o prognóstico mais grave nos casos de envolvimento neurológico precoce, levando à morte prematura de grande parte dos doentes ", indicou o Instituto Ricardo Jorge.

De acordo com o instituto de saúde, o diagnóstico tradicional desta doença tem sido feito com base na deteção da acumulação de colesterol.

"A partir de agora a suspeita clínica de NPC passa a poder ser confirmada através do doseamento bioquímico de oxiesteróis, método muito menos invasivo, rápido e sensível, sendo o estudo molecular também necessário para a confirmação do diagnóstico", refere um comunicado do instituto.