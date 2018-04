Um novo material semelhante a uma esponja inventado por cientistas de Portugal e da Austrália consegue limpar derrames de petróleo no oceano e recuperar o combustível derramado, podendo vir um dia a equipar petroleiros e plataformas petrolíferas.

O investigador Gonçalo Bernardes, da universidade britânica de Cambridge e do Instituto de Medicina Molecular (IMM) João Lobo Antunes, disse à Lusa que se trata de "novo polímero de baixa densidade" que pode ser produzido a partir de enxofre e de vulgar óleo para fritar.

O que consegue é absorver o petróleo. Uma vez espremido, permite recuperá-lo e voltar a ser utilizado. É de baixo custo e funciona de forma sustentável", afirmou.

Este polímero é fabricado com resíduos de refinarias, sem desperdício, e não é tóxico para a vida marinha.

Também por ser seguro, a equipa do IMM e da universidade australiana de Flinders estuda outras utilizações para o polímero, como a entrada seletiva de medicamentos no organismo.

Além de poder ser usado em grandes derrames de petróleo, pode também absorver o petróleo perdido no transporte", acrescentou.

Gonçalo Bernardes indicou que a fase seguinte do projeto é "conversar com empresas de engenharia e produção" para poder usar o polímero no oceano, numa situação real.