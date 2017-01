A Associação Dental Americana (ADA) lançou uma lista de alimentos que devem ser evitados para manter os dentes limpos e uma boca saudável.

Muitos são os alimentos recomendados para melhorar vários aspetos do estado de saúde, mas nem todos trazem apenas benefícios. O caso do limão não ficou de fora na lista da ADA, que é divulgada pela CNN. Entre outros, estes são os sete mais destacados:

Alimentos pegajosos

O açúcar é um dos principais agentes responsável pela destruição dos dentes e pela formação das cáries e estas parecem surgir, com mais facilidade, na presença de caramelos.

Os danos provocados pelos caramelos duros e o açúcar que "insiste" em não sair dos dentes quando comemos caramelos pegajosos são uma espécie de veneno que destrói os dentes, mas estes doces não são os únicos.

As frutas desidratadas e as gomas, também por serem pegajosas, potenciam a formação de cáries.

Gelo só para refrescar

Apesar de ser feito de água, o esmalte dos dentes não suporta o frio das pedras de gelo.

Por esta razão, algumas pessoas que tendem a mastigar estas pedras duras podem danificar o esmalte dentário e colocar em risco o seu bem estar.

O mal dos cítricos

O limão é um exemplo de citrino bastante utilizado na comida de muitos portugueses, mas o seu contacto direto com a boca parece ser bastante agressivo para os dentes.

Assim, quem segue o conselho de beber um copo de água pela manhã com umas gotas de limão para, por exemplo, baixar o colesterol corre o risco de destruir o esmalte dos dentes.

Mas não é só o limão ou a lima que prejudicam. O vinagre e os pikcles são exemplos igualmente maus para a saúde da boca.

Beber café e chá

Os muitos fãs de café em Portugal já devem ter notado nas manchas que os taninos – produtos que contêm teína -, como o café e o chá, provocam nos dentes.

Apesar dos múltiplos benefícios que podem trazer para a saúde, é importante equilibrar a quantidade de taninos que ingerimos para proteger os dentes. Além disso, adicionar açúcar à bebida é outro mal que deve ser evitado.

Os alimentos crocantes

Os snacks como as batatas fritas ou as nozes - estas últimas também recomendadas para beneficiar alguns aspetos da saúde - contêm amido que fica “preso” nos dentes e provoca placa bacteriana.

Refrigerantes? Só com água

Se o açúcar é um dos principais responsáveis pela destruição da saúde dos dentes, os refrigerantes não podem ficar de fora. Além do açúcar, estes sumos, por serem gaseificados, contêm ácidos que também atacam o esmalte e aumentam as probabilidades de cáries.

O consumo deve ser claramente evitado, mas, para prevenir os estragos, um copo de água a acompanhar a ingestão dos refrigerantes também pode ajudar a prevenir os estragos.

Atenção ao álcool

Tudo o que seja ingerido em excesso, à partida, não será benéfico para a saúde, mas, no caso do álcool, o caso parece mais sério.

Entre todas as agravantes associadas ao consumo de bebidas alcoólicas, a desidratação da boca que leva à redução do fluxo de saliva é responsável por inúmeras infeções bucais e cáries dentárias.

Mas o pior de todos os males está no aumento da probabilidade de cancro na boca.

A ingestão destes alimentos também conduz a manchas cinzentas nos dentes que são mais complicadas de remover do que as provocadas pela nicotina do tabaco.