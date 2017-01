Cristiano Ronaldo é o rosto dos anúncios mais vistos e partilhados no Youtube em Portugal e na Europa. O craque é o rosto das campanhas da Meo e da Nike, que lideram o top 10 dos vídeos mais vistos em Portugal e na Europa, respetivamente.

Os 20 vídeos que compõem estas duas listas divulgadas pelo Youtube equivalem a seis anos de visualizações naquela plataforma.

Ao longo dos anos, e especialmente em 2016, muitos dos anunciantes otimizaram as suas campanhas para o formato mobile, pois 60% das visualizações no YouTube na Europa são provenientes de dispositivos móveis. Importante também realçar que na Europa, o tempo que as pessoas passam no YouTube em ecrãs de TV mais do que duplicou em 2016”, explica Frederico Costa, Head of Agencies, Google Portugal. “Todos os anos, temos vindo a assistir ao facto dos marketeers explorarem os limites da publicidade em vídeo, quer sejam anúncios de curta ou de longa duração.”