O top 10 do Instagram para 2017 foi divulgado e três das dez fotos com mais gostos são de um português. O nome não é difícil de adivinhar, uma vez que se trata de alguém dado a recordes.

As fotografias de Cristiano Ronaldo com a família arrecadaram o segundo, quinto e oitavo lugar da lista liderada pela foto do anúncio da gravidez de Beyoncé.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Uma publicação partilhada por Beyoncé (@beyonce) a Fev 1, 2017 às 10:39 PST

No entanto, o jogador português perde por pouco para a cantora norte-americana. Enquanto Beyoncé arrecadou 11.1 milhões de gostos, a foto do nascimento de Alana Martina 'só' conseguiu 11 milhões de likes.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a Nov 12, 2017 às 12:19 PST

O terceiro lugar do pódio vai para Selena Gomez. A fotografia onde a cantora revela que foi submetida a um transplante renal arrecadou 10.3 milhões de gostos.

O quarto e quinto lugares do top são entregues a repetentes e pais de gémeos. As fotos onde Beyoncé e Cristiano Ronaldo apresentam os filhos arrecadaram, respetivamente 10.2 e 8.2 milhões de gostos, com o craque português a perder mais uma vez para a mulher de Jay-Z.

O top acaba por ser composto por apenas três celebridades uma vez que as restantes fotos, à exceção da oitava imagem com mais gostos que pertence a Cristiano Ronaldo, são todas de Selena Gomez.

Em sexto e sétimo lugar do top estão fotografias da cantora com o ex-namorado The Weeknd. Apesar do relacionamento ter chegado ao fim, Selena Gomez manteve as fotos com o também cantor na rede social, ao contrário deste que apagou da sua conta todas as imagens em que aparecia com a jovem.

Uma publicação partilhada por Selena Gomez (@selenagomez) a Abr 15, 2017 às 6:04 PDT

Uma publicação partilhada por Selena Gomez (@selenagomez) a Mai 1, 2017 às 8:32 PDT

Depois da fotografia de Cristiano Ronaldo em família, Selena Gomez volta ao top, para encerrar a contagem, com duas fotografias: uma de uma produção para a Vogue (7.1 milhões de gostos) e outra dos festejos do seu 25.º aniversário (7 milhões de gostos).