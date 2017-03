A Grande Barreira de Coral, na Austrália, poderá nunca voltar a ser como era, mesmo que no prazo de dez anos recupere da morte em massa que ameaça o maior sistema de corais do mundo.

O chamado branqueamento dos corais, que foi influenciado pelo aumento de temperatura mundial, aconteceu com frequência desde 1990 na barreira que se estende por 2.300 quilómetros na costa leste da Austrália.

"É cada vez menos provável que os recifes recuperem completamente e regressem ao estado em que estavam antes do branqueamento em massa que começou no fim do século passado", disse à agência Efe o biólogo Sean Connolly, da universidade James Cook.