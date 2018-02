Dois projetos portugueses foram distinguidos esta quinta-feira pelo Conselho Europeu de Investigação (CEI) com uma subvenção de 150 mil euros, destinada a investigadores que exploram o potencial inovador das suas descobertas científicas.

João Mano, da Universidade de Aveiro, foi distinguido pelo projeto 'MicroBone', que desenvolve plataformas 3D com plasma rico em plaquetas com vista à criação de micro tecidos ósseos para modelos de doenças ‘in vitro’, e José Henrique Fernandes, da Fundação Champalimaud, foi eleito com o projeto NEURIMM, que trata a ativação neuro-imune como nova abordagem terapêutica da doença intestinal inflamatória (IBD).

Os dois projetos portugueses fazem parte dos 52 vencedores de um concurso de subvenções para a inovação patrocinado pelo Conselho Europeu de Investigação.

As chamadas subvenções ‘validação do conceito’ do CEI, no valor de 150 mil euros cada, fazem parte do programa de investigação e inovação Horizonte 2020 e destinam-se a investigadores que exploram o potencial inovador das suas descobertas científicas, o que os ajudará a trazer os resultados da sua investigação de fronteira mais próximos do mercado.

Os vencedores hoje anunciados juntam-se, assim, aos 102 outros que já receberam subvenções em 2017.