Conchas com cerca de 10 mil anos foram retiradas de emergência na praia da Foz do Lisandro, Mafra, distrito de Lisboa, uma vez que o sítio arqueológico corria o risco de ser destruído pela agitação marítima.

O sítio arqueológico foi posto a descoberto no último verão na sequência da retirada pelo mar de quatro metros de areia, mas só entre o final de janeiro e o início de fevereiro foi escavado de emergência devido à forte agitação marítima.

A existência do concheiro pré-histórico prova que ali existiu ocupação humana há cerca de 10 mil anos.

O sítio arqueológico deverá datar do Mesolítico ou do Neolítico, mas só estudos laboratoriais poderão vir a comprová-lo.

A interação com as comunidades de caçadores recoletores que ocupavam este território é bastante complexa e sítios como o Lisandro contribuem para compreender a passagem de um modo de vida caçador-recoletor para uma economia agropastoril, uma verdadeira revolução na história da Humanidade”, explicou a arqueóloga do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.