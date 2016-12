Um estudo científico da Universidade de Coimbra com vista à redução de colesterol na população idosa foi distinguido pela Academia de Farmácia de Castela e Leão, em Espanha, foi divulgado esta terça-feira.

O estudo, desenvolvido nos Laboratórios de Bromatologia e de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC), recebeu o prémio de 2016 da Academia de Farmácia na categoria de trabalhos de investigação básica ou clínica no campo das ciências farmacêuticas, informou a universidade, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A investigação, da autoria de Isabel Andrade, Lèlita Santos e Fernando Ramos, foi a primeira "a nível mundial a estudar o efeito simultâneo de fitoesteróis [grupos de esteróis que podem ser encontrados em óleos vegetais] e de estatinas [fármacos] no perfil lipídico e no metabolismo do colesterol em idosos", sublinhou a Universidade de Coimbra.

Os dados obtidos após dois períodos consecutivos de três semanas de intervenção confirmaram um efeito de redução do colesterol no sangue com a toma de "dois gramas por dia de fitoesteróis, através do consumo de um iogurte líquido suplementado, em combinação com uma estatina", fármaco utilizado no tratamento da elevada concentração de colesterol no sangue - hipercolesterolemia.

O benefício da associação "de um inibidor não farmacológico da absorção do colesterol [os fitoesteróis do iogurte]" a estatinas levou a uma evidente "redução absoluta do colesterol-LDL", tendo-se "verificado mesmo para concentrações de colesterol-LDL baixas [inferiores a 100 mg/dL] em idosos cujo metabolismo basal é já diminuído".

O trabalho desenvolvido na Universidade de Coimbra contou com a participação de idosos de instituições do distrito de Coimbra com mais de 65 anos, de ambos os sexos e com hipercolesterolemia.