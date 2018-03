A estação espacial chinesa Tiangong-1 vai cair na Terra este fim de semana.

Desocupada desde 2013, a estação espacial, que tem 12 metros de comprimento e 3,3 de diâmetro, está em queda livre e será o primeiro objeto a reentrar na atmosfera sem controlo e redirecionamento para o mar e, por isso, há 13 agências mundiais a monotorizá-la para perceber com exatidão onde poderá cair e, assim, evitar danos.

Esta quinta-feira, a agência espacial chinesa emitiu um comunicado a referir que a queda ficará concluída entre 31 de março (sábado) e 4 de abril (quatra-feira) e que não provocará qualquer dano.

"Não há necessidade das pessoas se preocuparem com a reentrada na atmosfera. A estação não vai cair na Terra ferozmente, como em cenários de filmes de ficção científica, parecerá mais uma chuva de meteoros", lê-se no comunicado.

A maior parte do material da estação espacial irá arder com a passagem na atmosfera, mas não se sabe com exatidão a quantidade de material que depois colidirá com a superfície terrestre. Tal como numa chuva de meteoros, a probabilidade de alguém ser atingido é de "um em 700 milhões".

Após a passagem na atmosfera, os materiais vão arder totalmente ou desintegrar-se e, desta forma, podem cair em diversos sítios do planeta, sendo que apenas uma pequena parte cairá.

Os estudos que têm vindo a ser feitos apontam para que os destroços caiam entre as latitudes de 43º norte e 43º sul, uma faixa muito extensa que inclui países como Portugal e Espanha (ambos na zona de maior probabilidade).

A foto deste artigo é a primeira a ser revelada da estação em queda e foi publicada pela Agência Espacial Europeia, a ESA. Neste momento a estação espacial estava a 270 quilómetros de altitude.