Um grupo de cientistas chineses, do Instituto de Cêramica de Xangai, desenvolveu um tipo de papel capaz de resistir à água e ao fogo, avança o Journal of the American Chemical Society. Segundo Zhu Yingjie, um dos envolvidos no projeto, já existem papeis resistentes aos dois elementos. No entanto, com ambas as características em simultâneo é a primeira vez, escreve a BBC.

Para atingir tais qualidades foi necessário adicionar hidroxiapatite, um tipo de cálcio que pode ser encontrado no esmalte dos dentes dos animais e nos ossos, ao papel comum.

Além de ser resistente à água, o novo papel consegue resistir também a outros líquidos como o café, o sumo e o chá. Sendo capaz de aguentar temperaturas superiores a 200ºC.

Este papel será útil para preservar documentos importantes durante séculos. Assim deixamos de nos preocupar com a destruição pelo fogo ou pela água" afirma Zhu Yingjie.

A investigação iniciou-se em 2008, mas só agora estão a ser pedidas patentes para colocar o produto no mercado.

De acordo com o jornal local "South China Morning Post" dentro de três anos o papel deverá ser comercializado. Se tem dúvidas sobre as características do papel, veja as imagens divulgadas no Youtube pela CGTN - China Global Television Network.