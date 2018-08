O país com mais veículos por habitante no mundo é europeu: República de San Marino. Situado no nordeste de Itália, com uma população de cerca de 30 mil pessoas tem mais automóveis, caravanas, autocarros e camiões por habitante do que qualquer outro, noticia a BBC.

O Mónaco e Andorra seguem-se na lista. Os três atraem, há muito, uma indústria de luxo e tornaram-se centros financeiros que detêm capitais provenientes de grandes fortunas, devido aos incentivos fiscais.

Como são países com um nível bastante elevado de rendimentos, os veículos não são uma necessidade, na sua maioria são um luxo a que [as pessoas] podem permitir-se”, informa Cristian González, diretor de Estatísticas e Dados da Federação Internacional de Estradas.

San Marino tem uma das maiores receitas per capita do mundo, superando a Alemanha, Finlândia e até o Reino Unido.

Neste encalve, completamente envolto pela Itália, por cada 1.000 habitantes existem 1.214 veículos. No Mónaco há 856 por 1.000 habitantes, em Andorra 823. O quarto lugar é ocupado pelos Estados Unidos da América com 795 viaturas por 1.000 norte-americanos.

Telemóveis e televisões

Já no que toca ao maior número de telemóveis por pessoa, o topo da lista é ocupado pelos Estados Unidos da América, com 1,1 aparelho por habitante, seguindo-se o Reino Unido e a Finlândia com um telemóvel.

A nível de televisões, o primeiro lugar é novamente ocupado pelos norte-americanos, com uma televisão por habitante, ocupando a Alemanha e a Dinamarca o segundo e terceiro lugares, respetivamente, com 0,8 televisões por habitante.