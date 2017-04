O Reino Unido começou agora o processo formal de saída da União Europeia, mas há evidências de um Brexit muito mais antigo e “para o qual ninguém votou”. A separação entre as ilhas britânicas e a Europa começou há milhares de anos e os cientistas descobriram agora que aconteceu em duas fases, quando o Canal da Mancha ainda era uma tundra gelada atravessada por rios.

Um estudo de investigadores do Imperial College de Londres, publicado terça-feira na revista Nature Communications e citado pela BBC News, revela que, primeiro, um lago glaciar transbordou e depois houve uma inundação catastrófica que acabou por partir o território. As provas geológicas estão num vale, no fundo do mar do canal da Mancha, indica o mesmo estudo.

De acordo com os investigadores Sanjeev Gupta e Jenny Collier, do Imperial College de Londres, há 450 mil anos, a Terra estava sob uma era glacial e todo o espaço entre o que é atualmente a Grã-Bretanha e o resto do continente europeu não era mar, mas uma paisagem gelada. Essa paisagem acabou por ficar inundada de forma catastrófica quando se rompeu uma muralha de rocha (uma barragem natural) entre as zonas de Calais, em França, e Dover, na Inglaterra, que retinha um lago.

Morfologia do fundo do mar no Canal da Mancha, na zona do estreito de Dover (IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES/ SANJEEV GUPTA/ JENNY COLLIER)

Abriram-se cataratas gigantes que cavaram ainda mais a rocha, criaram vales profundos no solo em baixo e finalmente tudo cedeu, dando lugar a uma inundação catastrófica que moldou para sempre a paisagem, concluem os cientistas.

A equipa de investigadores considera que os buracos profundos encontrados no leito marinho, alguns com vários quilómetros de diâmetro e 100 metros de profundidade, são provas das enormes quedas de água que jorravam da parede de rocha que unia a Europa à Grã-Bretanha.

Essa parede viria a ruir após muitos milhares de anos e deu origem à segunda fase da inundação. A torrente de água inundou a região, atualmente ocupada pelo canal da Mancha, alterou os cursos dos rios e criou uma barreira intransponível para as migrações humanas e de fauna vindas do continente.

Sem este processo, a Grã-Bretanha poderia ainda estar unida por terra ao continente, como acontece com a Dinamarca, mas o "Brexit 1.0", como lhe chamou um dos autores do estudo, Sanjeev Gupta, foi "sem dúvida um dos acontecimentos mais importantes da história da Grã-Bretanha".

Foi o 'Brexit' para o qual ninguém votou", afirmou, referindo-se ao referendo que no ano passado iniciou o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Perfil geofísico do subsolo do fundo do mar onde se vê uma depressão provocada pela erosão da água (IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES/ SANJEEV GUPTA/ JENNY COLLIER)

Resolvido o enigma geológico sobre a inundação no canal da Mancha, os cientistas ainda têm perguntas sem resposta.

Afinal, se a separação da Grã.Bretanha começou com a força das águas que saíram do lago, o que o fez transbordar? O que provocou o rompimento da muralha de rocha ou barragem natural?

“Ainda não sabemos”, responde Jenny Collier.

A co-autora do estudo coloca a hipótese de uma quebra na camada de gelo que tenha provocado uma onda que, por sua vez, tenha feito o caminho até ao cume da rocha de giz que servia de barragem e, assim, iniciado a catarata. Depois, acrescenta, talvez um tremor de terra tenha provocado uma falha no cume da rocha, enfraquecendo a barreira natural e provocando o colapso.