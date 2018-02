O Hospital de Guimarães fez pela primeira vez uma excisão de lesões mamárias recorrendo a uma técnica minimamente invasiva, rápida, com uma incisão reduzida e que não necessita de sutura nem de internamento.

Em comunicado, o Hospital de Guimarães explica que o procedimento, denominado de Breast Lesion Excision System, é realizado pelo médico radiologista de intervenção, sob controlo por ecografia ou mamografia, no Serviço de Imagiologia, sendo uma técnica que "ainda não está a ser aplicada de forma rotineira em hospitais portugueses".

No Hospital de Guimarães, explana o texto, nos últimos três anos foi realizada uma média anual de 115 cirurgias para aquele tipo de lesões, pelo que a nova técnica, acredita aquela unidade hospitalar, "pode reduzir boa parte destas intervenções, promovendo a redução da lista de espera e gerando poupança e eficiência".

Segundo explica o comunicado, "após anestesia local da pele e em torno do nódulo, é introduzida uma sonda até à lesão. Pressionando um botão, faz-se sair da extremidade dessa sonda, cinco dentes que encapsulam a lesão e, através da emissão de ondas de radiofrequência, a removem ao mesmo tempo em que é feita uma coagulação imediata. Após dez segundos, retira-se a sonda e, simultaneamente, a lesão".

Fácil acessibilidade (não necessita de sala de bloco operatório nem apoio de médico anestesista), boa tolerância da doente apenas com anestesia local, a incisão reduzida da pele (apenas seis milímetros), sem necessidade de sutura, a rapidez da técnica (no total cerca de 30 minutos) e a possibilidade de a doente poder abandonar o hospital logo após o procedimento e, de seguida, retomar a sua vida normal", são as vantagens do Breast Lesion Excision System, segundo o comunicado.