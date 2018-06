A Boeing está de olhos no futuro e o futuro é hipersónico. O supersónico já era, agora a multinacional norte-americana projetou um avião de passageiros para viajar a 6500 km/hora, cinco vezes a velocidade do som.

Isto significa que uma viagem entre Nova Iorque, nos Estados Unidos, e Londres, no Reino Unido, pode ser encurtada para duas horas.

O primeiro avião de passageiros hipersónico foi apresentado na terça-feira, em Atlanta, durante a conferência do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica (American Institute of Aeronautics and Astronautics no original), que decorre até sexta-feira.

"Acabámos de anunciar um novo veículo hipersónico, um projeto que um dia pode redefinir a aviação e ligar o mundo com uma rapidez nunca vista", escreveu no Twitter o CEO da Boeing, Dennis A. Muilenburg.

— Dennis A. Muilenburg (@BoeingCEO) 26 de junho de 2018