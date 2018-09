Os Prémios Blogs do Ano estão de volta para a 3ª Edição e os nomeados já são conhecidos. Os grandes vencedores só serão anunciados em novembro.

O evento onde foram revelados os nomeados decorreu no CCB, durante a Digital Rock Stars Party, inserida no programa do 28º Digital Business Congress da APDC e foi apresentado por José Alberto Carvalho. Marcaram presença os membros do júri, bem como bloggers e vloggers nacionais que não quiseram perder a oportunidade de conhecer em primeira mão os eleitos deste ano.

As votações estão abertas (terminam a 20 de outubro) e é o público que vai eleger os melhores. Esta edição dos Prémios Blogs do Ano contempla 12 categorias de Blogs e 3 categorias de Vlogs.

Categoria Beleza

Coquette à portuguesa

Marta Flores

The pink elephant shoe

Inês Franco

Categoria Culinária

Healthy Bites

Ana Bravo - Nutrição Com Coração

Suvelle Cuisine

Casal Mistério

Categoria Decoração

HomeLovers Mag

Ana Antunes Homestyling

DECORALISTA

Oficina Poeiras

Categoria Desporto

Visão de Mercado

Correr Por Prazer

Correr na cidade

Luís Cristóvão

Categoria Entretenimento

Eu, Cláudio

A Lupa de Alguém

HenriCartoon

A Televisão

Categoria Família

Dias de uma Princesa

Eu, Mãe

Tomás - My Special Baby

Socorro, Sou mãe

Categoria Inovação e Tecnologia

4gnews

SuperToast.pt

Pplware

Fotoguru

Categoria Lifestyle

O Blog da Carlota

Simply Flow by Fátima Lopes

Double Trouble Blog

A Pipoca Mais Doce

Categoria Moda

Patrícia Pereira Stylist

In Styleland

Bárbara Inês

style it up

Categoria Negócios e Empreendedorismo

Silva-Santos...

A Carteira

Poupa e Ganha

As Dicas da Bá

Categoria Política, Educação e Economia

Economia e Finanças

Emprego Pelo Mundo

Certas Palavras

Capazes

Categoria Viagens

Pelo Mundo

Partimetravelers

Abandonados

Uma vez sem exemplo

Categoria Vlog Entretenimento

Pierre Zago

Nuno Agonia

On Line Dance

Diogo Batáguas

Categoria Vlog Moda e Beleza

Helena Coelho

A Maria vaidosa

Inês Rochinha

Sofia Bbeauty

Categoria Vlog Lifestyle

Angie Costa

Catarina Filipe

Olívia Ortiz

La Dolce Rita

Os prémios Blogs do Ano, promovidos pela Media Capital, são uma organização TVI, TVI24, IOL, Selfie, Rádio Comercial, Cidade_fm e NiT.