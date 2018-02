A empresa Boston Dynamics partilhou esta semana um vídeo que se tornou viral. A intenção era mostrar como os cães-robôs que desenvolvem estão a evoluir tecnologicamente, mas o resultado tem ido muito além da mera curiosidade pela inovação.

No vídeo, pode ver-se um cão-robô a aproximar-se de uma porta fechada e, perante o obstáculo, a pedir ajuda a um “colega”, que tem uma “mãozinha” extra para abrir a porta e deixá-lo passar.

O vídeo tem quase cinco milhões de visualizações no YouTube e muitas mais partilhas e comentários nas outras redes sociais. É que, para quem assistiu à série Black Mirror, ele é bastante assustador.

O 5º episódio da 4ª temporada desta série, chamado “Metalhead”, tem como personagens principais precisamente uns cães-robôs muito semelhantes aos da Boston Dynamics – aliás, foram inspirados neles.

Na ficção, estes “animais” tecnológicos fazem parte de um cenário apocalítico, dedicando-se a matar a Humanidade. Na realidade, estes robôs chamam-se SpotMini, pesam cerca de 25 quilos, têm uma bateria elétrica e, para já, só fazem tarefas ligeiras como abrir portas, usando sensores de perceção.

O objetivo da Boston Dynamics não será totalmente inocente: saberiam, claro, que os muitos fãs da série iriam ficar assustados ao ver quão próximas podem estar ficção e realidade, no que à tecnologia diz respeito. E conseguiram. Basta ver alguns comentários nas redes sociais:

That's a dog from Black Mirror's Metalhead. Look at how cut it walks. Look at how cute it opens doors. Look at how cute it relentlessly and tirelessly tracks down human prey and kills them. pic.twitter.com/2jOZK5maqz

We just gonna act like this isn’t the start of the robot dog black mirror episode??? https://t.co/qUysEdGv5Y

Scariest moments of my life:

3.) That Black Mirror episode about the robot dogs.

2.) When that velociraptor figured out how to open doors in that dinosaur movie.

1.) Combining the above moments together, that clip of that Boston Dynamics robot dog opening a door.

— Another one. (@jimboshu) 14 de fevereiro de 2018