Andar de bicicleta está na moda e recomenda-se. A utilização da bicicleta como meio de transporte é uma prática comum em várias cidades europeias como Amesterdão, Copenhaga, Estocolmo ou Berlim. Nos últimos anos, de resto, a bicicleta tem conquistado cada vez mais fãs.

A preferência pela bicicleta como meio de transporte compreende-se facilmente. Afinal, a bicicleta é amiga do ambiente, é um meio económico e, nas grandes cidades, permite fintar o trânsito. Mais, ao pedalar está a fazer exercício pelo que também apresenta benefícios para a saúde.

Esta quarta-feira, dia 19 de abril, assinala-se o Dia Mundial da Bicicleta. A data é comemorada desde 1943 graças a uma história curiosa. O químico suíço Allbert Hofmann, conhecido como "o pai do LSD", ingeriu de forma intencional este composto e começou a experienciar os efeitos psicadélicos do mesmo. Com algum receio do que iria acontecer, decidiu ir para casa, mas devido às restrições da Segunda Guerra Mundial teve de fazer a viagem da bicicleta. Uma viagem muito atribulada que ficou para a história.

As bicicletas estão na moda e, nas redes sociais, não faltam exemplos disso mesmo. Neste Dia Mundial da Bicicleta reunimos algumas contas do Instagram numa galeria (ver no topo deste artigo) que são um verdadeiro hino a este meio de transporte.

E você? É um fã deste meio de transporte? Diga-nos o que pensa sobre a bicicleta na caixa de comentários.