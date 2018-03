A luta contra a perda de peso pode ter ganho um novo aliado. Uma empresa da Irlanda do Norte está a comercializar uns auriculares que prometem ajudar a emagrecer. Modius, assim se c, estimula uma parte do cérebro que ajuda a perder peso e a empresa ainda promete devolver o dinheiro caso não fique satisfeito.

Apresentados no passado mês de Janeiro, na feira de tecnologia CES em Las Vegas, estes auscultadores ajudam na perda de peso através da estimulação da parte da energia central associada ao metabolismo e ao armazenamento de gordura.

Aparentemente, estes auriculares são semelhantes a outros dispositivos que utilizam a mesma tecnologia, mas com a particularidade de que são postos juntos aos ouvidos. Colocam-se em cima das orelhas e geram impulsos eléctricos de baixa intensidade, que o cérebro interpreta como um sinal para adelgaçar.

Os criadores do produto basearam-se em pesquisas da NASA dos anos 70, assim como noutros estudos mais recentes, que determinaram que a estimulação causa uma diminuição significativa na gordura corporal.

Foram realizados testes num laboratório da Universidade da Califórnia e os resultados foram positivos foram positivos. "Registámos perdas de 5,4 kg-6,8 kg durante o período médio de oito semanas", disse à BBC o médico McKeown, líder da equipa de investigadores.

O dispositivo, que custa 419 euros, pode-se comprar através do próprio site da marca. Além disso, tem com garantia de devolução do dinheiro em 90 dias se o cliente não estiver satisfeito.

Devido ao grande volume de pedidos, não há entregas até abril.

O produto, desenvolvido por neurocientistas, conseguiu o financiamento através da campanha de crowdfunding, Indiegogo e já vendeu mais de 2 milhões de unidades.