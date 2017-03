A partir de agora, os nomes dos utilizadores da rede social Twitter vão deixar de contar para o limite de 140 carateres.

Isto significa que as respostas a um tweet deixam de começar pelo nome do utilizador a quem se dirigem. Apenas fica visível o texto publicado e, este sim, limitado a 140 carateres.

A empresa tem vindo a testar formas para que os utilizadores tenham mais espaço para escrever e esta é, por agora, a atualização mais recente, encontrada para facilitar a vida dos que utilizam a rede social.

Na prática o que vai acontecer é que, quando alguém responder a um tweet, o nome da primeira pessoa aparecerá por cima da caixa de texto. Se mais do que uma fizerem parte da conversa, surge apenas um nome e os restantes são substituidos por “mais um, mais dois...”.

Veja o vídeo explicativo do próprio Twitter.

We're changing replies so that you have all 140 characters to express yourself.



Learn more: https://t.co/PNWGilbmVd pic.twitter.com/cxBJohZc2Q