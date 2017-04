Fica no norte do Chile, é vermelho como Marte, quente, empoeirado e extremamente seco. Os cientistas acreditam que o deserto do Atacama pode ter pistas sobre a existência de vida no planeta vermelho e, nos últimos tempos, é lá que passam muito tempo em busca de caminhos.

Apesar do terreno árido e pouco amigo há vida nestas areias e rochas. Pequenas algas e bactérias que evoluíram para sobreviver, neste ambiente hostil, com pouco mais que luz solar. Se o fizeram aqui, talvez o tenham feito a milhões de quilómetros de distância no espaço.

A bióloga Cristina Dorador, da Universidade de Antofagasta, não tem dúvidas: “Se existiu vida vida em Marte, ela seria, muito provavelmente, muito semelhante à vida aqui [Atacama]”.

“Se conseguirmos compreender como estes micro-organismos vivem, como conseguem obter humidade e como se adaptam a estas condições, provavelmente, quando tivermos mais informação sobre formas de vida noutros planetas, talvez possamos ter algo,aqui na Terra, que sirva de termo de comparação”

Os fragmentos recolhidos são analisados em laboratórios portáteis, que os cientistas transportam consigam. Dezenas de investigadores percorrem o deserto do Atacama em diferentes projetos relacionados com Marte.

Christian Nitschelm, astrónoma também na Universidade de Antofagasta, acredita que “estudar marte pode ajudar a perceber como começou a vida na terra”.

A NASA, por exemplo, em fevereiro passado, levou a cabo a segunda fase de treino dos seus rovers, que fazem perfuração para recolha de amostras de terra. Num relatório, a agência espacial norte-americana admite que “se existe vida, ou já existiu, em Marte, a superfície do planeta e a sua exposição intensa à radiação solar, provavelmente, fariam com que fosse subterrânea. Por isso, o deserto da Atacama é um bom lugar para praticar”.

Desde há quatro anos que a NASA conta com a preciosa colaboração do robô Curiosity, que se encontra em Marte, em busca de provas da existência de vida do planeta. A agência tem planos para enviar uma segunda sonda em 2018. Sabe-se também que a Rússia e a agência espacial europeia, pretendem enviar um robô em 2020.

Curiosity fez o primeiro furo no solo de Marte [Reuters]

Levar humanos a Marte é uma das poucas coisas em que Donald Trump parece concordar com Barack Obama, escreve o Washington Post. O presidente norte-americano já assinou uma ordem executiva a autorizar fundos no valor de 19,5 mil milhões para a agência espacial norte-americana. A ideia é que isso seja possível em 2030.