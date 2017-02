Olhar para o céu estrelado e para a lua, quando o tempo deixa, é sempre bonito. No entanto, sexta-feira há mais motivos para o fazermos. Sexta-feira há lua cheia, mas uma lua cheia especial. Por acontecer em fevereiro, durante a época que normalmente mais neva, este fenómeno é conhecido, entre os agricultores, como “a lua de neve”.

Mas se uma lua cheia especial não bastar, tem ainda direito a ver um eclipse lunar parcial. As zonas cobertas pela sombra da terra na lua visíveis vão depender do país onde estamos. Tal como, a clareza com que podemos observar o fenómeno. Será subtil, mas olhando com atenção veremos as diferenças. Em Portugal o eclipse começa às 22:34. Tem o seu pico máximo às 00:43 e termina às 02:53.

E como não há duas sem três, o céu de sexta-feira à noite também irá receber a visita de um cometa. Chama-se 45P e será no próximo fim de semana que mais se vai aproximar do planeta terra, passando pela constelação Hércules. Este cometa também já foi visível no final do ano passado, mas desta vez será mais.

Depois do eclipse, às primeiras horas da madrugada de sábado, continue a olhar para o céu e procure por uma luz esverdeada com uma cauda.