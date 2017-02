O vídeo de um iPhone 7 Plus a fumegar está a tornar-se viral nas redes sociais. A autora das imagens, Brianna Olivas, afirmou que o telemóvel, comprado em janeiro, explodiu nesta quarta-feira.

As imagens, que foram partilhadas originalmente no Twitter, mostram fumo a sair do iPhone e a capa do telemóvel a derreter.

"O meu iPhone 7 plus explodiu esta manhã e eu nem sequer estava a usá-lo. Não tem explicação para isto", escreveu Olivas no microblog.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69 — Bree✨ (@briannaolivas_) February 23, 2017

Há já várias teorias a circular no Twitter sobre o que poderá ter acontecido. Uma delas sugere que a capa da jovem, que continha um liquido, poderá ter originado o incidente.

Segundo Olivas, que falou com o Mashable, o telemóvel começou a dar problemas na véspera: o aparelho não ligava. A jovem levou o iPhone a uma loja da Apple, onde os funcionários realizaram uma série de testes e concluíram que não havia nenhum problema: estava tudo bem com o telemóvel.

Mas na manhã seguinte, o inesperado aconteceu.

“Na manhã seguinte eu estava a dormir com o telemóvel a carregar ao meu lado quando o meu namorado pegou nele e colocou-o na cómoda. Ele estava a ir para a casa-de-banho quando viu o meu telemóvel a fumegar e ouviu um barulho estridente. Quando chegou ao telemóvel o iPhone já estava a arder“, explicou ao site norte-americano.

Olivas devolveu o telemóvel à Apple e os funcionários disseram-lhe que iam realizar novos testes. Esperavam ter mais notícias dentro de uma semana.

Uma porta-voz da Apple contactada pelo Mashable disse que a empresa teve conhecimento do vídeo e está em contacto com o cliente.

O incidente traz-nos à memória os problemas com as baterias do Samsung Galaxy Note 7, que afetaram profundamente a imagem da gigante sul-coreana. Depois de vários casos em que a bateria deste smartphone explodiu, a Samsung recolheu mais de 2 milhões de aparelhos deste modelo e decidiu parar a sua produção.