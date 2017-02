Do iPhone 8 pouco ou quase nada se sabe, mas os rumores prosperam na Internet. Alguns avançam que o iPhone 8 será grande, muito grande. Segundo o Korea Herald, a Apple encomendou mais 60 milhões de ecrãs OLED à Samsung, aumentando o valor final do pedido para 160 milhões de ecrãs. E a Samsung é apenas um dos fornecedores da Apple.

Ainda não há certeza de que o próximo modelo se vá chamar iPhone 8, porque também se diz que poderá ser iPhone X. E na realidade, também pode não ser assim tão grande. Os sites da especialidade dividem-se: uns acreditam que não será maior que o atual iphone 7 Plus com 5,5 polegadas, outros dizem que vai chegar às 5,8 polegadas.

Um dos últimos rumores a circular no mundo da tecnologia é avançado pelo 9 to 5 MAC, que cita Ming-Chi Kuo, um analista da KGI Securities e que garante que o corpo do próximo modelo da Apple se ficará pelas 4,7 polegadas, tal como o iPhone 7. Mas a Apple Insider prevê um ecrã a rondar as 5,1/5,2 polegadas.

A questão pode estar na forma como o ecrã poderá ocupar totalmente a frente do telemóvel.

Mas há mais alguns dados novos. Ainda segundo a KGI, a Apple quer colocar uma bateria de 2,700 mAh o que daria uma capacidade igual à do iPhone 7 Plus. Num teste de bateria a este modelo, a bateria durou 10,5 horas, com 4G ligado e sempre a “navegar”. A confirmar-se um ecrã OLED, uma bateria com esta capacidade deverá ainda durar mais tempo, já que esta tecnologia é mais eficiente que a de um ecrã LCD (os atuais).

Considerando que o ecrã irá ocupar toda a frente do smartphone, também se especula que a Apple possa integrar o home button e o Touch ID como uma funcionalidade do painel principal. Seja o iPhone 8 muito grande, grande ou pequeno o preço irá, quase de certeza, rondar os mil dólares (943 euros). A data prevista de lançamento está marcada para setembro de 2017.