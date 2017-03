Uma start-up norte-americana cosntruíu uma casa em apenas 24 horas, com recurso a uma impressora 3D. Este projeto, da empresa Apis Cor, já tinha sido anunciado em dezembro de 2016, mas foi agora concluído.

A construção foi feita através da tecnologia de impressão Apis Cor 3D, que é única no mundo. As paredes foram construídas em betão, com a ajuda de uma impressora, que tem um sistema automático de estabilização e alinhamento e, por isso, não requer muita preparação manual antes de começar a trabalhar.

A Apis Cor refere que a impressora é pequena, para ser de fácil transporte e utilização. O processo de impressão é automatizado e praticamente elimina o risco de erro humano.

A impressora fez as paredes. O telhado e o isolamento térmico, hídrico e acústico da casa tiveram que ser aplicados manualmente.

A casa foi construída na cidade de Stupino, na região de Moscovo, na Rússia. Tem quase 40 metros quadrados e custou cerca de 10 mil dólares. A start-up afirma que por dentro esta é uma casa como as outras, acolhedora e confortável. Tem um hall de entrada, uma casa-de-banho, uma sala e uma cozinha pequena, mas funcional e com equipamentos modernos.