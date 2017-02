Uma nova investigação levada a cabo pelo Centro de Pesquisa para o Oceano, da fundação GEOMAR, em Kiel, na Alemanha, demonstrou que o nível de oxigénio no mar desceu 2% entre 1960 e 2010. Estas revelações, publicadas na revista Nature, na quarta-feira, são bastante preocupantes.

Os autores desta investigação - Sunke Schmidtko, Lothar Stramma e Martin Visbeck - começaram a analisar os oceanos nos anos 60, medindo temperatura das águas - entre outros requisitos habituais - e conseguiram mapear a perda de oxigénio em todos os oceanos, chegando à estimativa média de pelo menos 2%. O Oceano Ártico foi aquele que registou o maior volume de oxigénio perdido.

Este resultado é alarmante e as previsões não são as melhores. Segundo os investigadores, as bactérias são o único ser capaz de sobreviver com níveis de oxigénio tão baixos e, além das espécies marinhas, também os humanos correm riscos.

A verdade é que esta aparente pequena diminuição pode modificar bastante os ecossistemas, já que o nível de oxigénio não se distribui uniformemente.

Acreditamos que tal declínio de oxigénio nos mares pode afetar os ciclos de nutrientes e o habitat marinho, com consequências potencialmente prejudiciais para as pescas e as economias costeiras."

Nestas “zonas mortas”, os peixes não são capazes de prosperar e é também produzido um gás de efeito estufa, denominado óxido nitroso, prejudicial à saúde do ambiente.

O futuro não é promissor e os cientistas estimam que, até 2100, os níveis voltem a baixar entre 1% a 7%. Esta é uma consequência desastrosa provocada pelas constantes mudanças climáticas.