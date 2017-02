Um novo estudo liderado por uma das melhores universidades do mundo concluiu que o consumo de dez porções de fruta e legumes por dia, o dobro das aconselhadas hoje em dia, pode prevenir quase oito milhões de mortes prematuras por ano.

A descoberta pode desanimar aqueles que lutam para consumir um mínimo de três porções - o que acontece com dois em cada três adultos -, mas, de facto, não chega, de acordo com o Imperial College London, em Londres, Inglaterra.

É preciso mais, muito mais, diz o estudo.

Quisemos investigar que quantidade de fruta e legumes precisamos de ingerir para conseguir a maior proteção possível contra doenças e morte prematura. Os resultados sugerem que, apesar de cinco porções diárias ser algo bom, dez por dia será muito melhor” , afirmou o cientista Dagfinn Aune, que liderou a investigação da escola de saúde pública do Imperial College London.

O problema é que tem de consumir quase um quilo de fruta e vegetais, concretamente 800 gramas.

E se depois desta informação já desistiu da ideia, leia os números que se seguem: consumir dez porções diárias de fruta e legumes está associado a uma redução de 24% de doenças do coração, 33% de enfartes, 28% de doenças cardiovasculares, 13% de redução de risco de cancro e 31% de redução de mortes prematuras.

Se isto não o convencer, tem outro benefício. Com tanta fruta e legumes para comer dificilmente terá fome para consumir o que não deve.

Mas (há sempre um mas) nem todas as frutas e legumes contribuem para a longevidade. Maçãs, pêras, citrinos, legumes de folha verde, como espinafres, alface, rúcula, chicória, brócolos, couve e couve-flor são os melhores a prevenir doenças do coração.

Para reduzir o risco de cancro junte-lhe feijão-verde, por exemplo, legumes laranjas e amarelos, como pimentos e cenouras, e mais legumes crucíferos, que, além de bróculos, couve e couve-flor, podem ser lombardo, grelos, couve Pack-choi, couve-de-Bruxelas, rabanete, nabo e outros mais. Compostos como glucosinolatos nos crucíferos ativam enzimas que podem ajudar a prevenir o cancro. E a fruta e os legumes também contribuem para o bem-estar da flora intestinal.

A parte boa é que não tem de comê-los só crus ou cozinhados, pode fazer como bem entender, uma vez que os investigadores não encontraram diferenças quanto aos efeitos.

Fruta e legumes já mostraram que reduzem os níveis de colesterol, de pressão arterial e aumentam a saúde dos nossos vasos sanguíneos e do sistema imunológico. Isto pode dever-se à complexa rede de nutrientes que os compõem, como por exemplo muitos antioxidantes que reduzem os estragos no ADN e conduzem a uma redução do risco de cancro”, apontou Dagfinn Aune.