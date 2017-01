O Facebook anunciou, este domingo, que vai avançar com novas medidas para combater a circulação de notícias falsas na rede social. O novo filtro vai ser ativado em modo teste, nas próximas semanas, na Alemanha, país que enfrenta eleições gerais este ano.

Para nós, é importante que as informações e as notícias publicadas no Facebook sejam confiáveis", publicou a empresa no seu site alemão.

A medida surge depois de políticos alemães, incluindo Angela Merkel, alertaram para a possibilidade de partidos populistas e outros países poderem usar notícias falsas para tentar influenciar as eleições parlamentares que serão realizadas em setembro ou outubro.

O Facebook anunciou que implementará um sistema simples que permitirá aos utilizadores marcarem notícias suspeitas. A medida vai também passar pela exibição de avisos junto de declarações identificadas como falsas por organizações independentes. Ainda incluído neste pacote de medidas, está o corte da receita de publicidade de sites de notícias falsos que se apresentam como organizações verdadeiras.

As histórias marcadas com um alerta de notícias falsas não serão elegíveis para serem convertidas em um anúncio visto por outros utilizadores ou "promovidas" em feeds de outros utilizadores através do pagamento de uma taxa.

Acreditamos que um sistema de verificação de fatos transparente e independente pode ser um instrumento poderoso para o jornalismo", disse o Facebook.

O Facebook tem sido pressionado a tomar medidas que impeçam que a desinformação se propague e às vezes se torne viral. Há mesmo quem alegue que as notícias falsas no Facebook influenciaram as eleições presidenciais dos Estados Unidos.