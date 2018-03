Todos os carros fabricados a partir de hoje vão ter um aparelho que liga automaticamente ao 112 em caso de acidente. Chama-se ecall e visa reduzir o tempo de espera até à chegada de auxílio.

Vai existir nos novos modelos de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros da União Europeia.

O ecall funciona mesmo que o condutor esteja sozinho e fique inconsciente. Ou seja, não será sequer preciso carregar num botão para que os serviços de socorro sejam activados.

Se houver um choque grave e os airbags forem ativados, o sistema funciona enviando automaticamente informações para os serviços de emergência sobre localização do veículo, sentido da marcha e hora do acidente.

As estimativas apontam para uma redução no tempo de resposta dos serviços de emergência em 50% nas zonas rurais e 40% nas zonas urbanas, o que deverá resultar, segundo as contas de bruxelas, em menos mil e 500 mortes por ano.