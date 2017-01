O ‘software’ 3D áudio Sound Particles, desenvolvido por um docente do Instituto Politécnico de Leiria, está entre os cinco nomeados pela Cinema Audio Society para o prémio "Outstanding Product" na área de pós-produção.

Este ‘software’ de áudio foi desenvolvido por Nuno Fonseca, docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), que considera esta nomeação "um orgulho", sobretudo porque vem "da comunidade de profissionais de som de Hollywood".

É fantástico ver o nosso trabalho a receber este tipo de reconhecimento", acrescenta Nuno Fonseca, citado numa nota de imprensa.

O ‘software’ de Nuno Fonseca já se encontra a ser utilizado nos estúdios de Hollywood Skywalker Sound (Disney), Universal, Warner Bros, Fox, Sony, Paramount, Pinewood e Park Road.

Segundo o comunicado do IPL, os vencedores das sete categorias que distinguem o desempenho excecional na área da mistura de som durante o ano 2016 serão conhecidos no dia 18 de fevereiro, na 53.ª gala anual dos prémios da Cinema Audio Society, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O Sound Particles, vocacionado para profissionais de som nas áreas do entretenimento, utiliza sistemas de partículas de forma a criar facilmente milhares de sons em simultâneo, dando origem a efeitos sonoros de elevada complexidade, e em pouco tempo.

Esta tecnologia é especialmente vocacionada para grandes produções cinematográficas, tendo já sido utilizada, de acordo com o IPL, em filmes como o remake do "Poltergeist", "The Forest", "The Walk", "Steve Jobs", "Batman V Super-Homem", "Tartarugas Ninja Heróis Mutantes: O Romper Das Sombras", "O Dia da Independência: Nova Ameaça", "As Caça-Fantasmas", "Os Sete Magníficos", entre outros.

Com esta nova tecnologia, o computador consegue criar e gerir milhares de sons em simultâneo, conseguindo um resultado muito mais realista e com muito menos trabalho", explica o docente.

Nuno Fonseca é coordenador da licenciatura em Jogos Digitais e Multimédia do Politécnico de Leiria e professor no departamento de Engenharia Informática da ESTG. É professor convidado da Escola Superior de Música de Lisboa, membro do "Technical Committee on Sound for Digital Cinema & Television" da Audio Engineering Society”, e membro da “Society of Motion Pictures & Television Engineers”. Recentemente criou a ‘startup’ "Sound Particles", que funciona na Incubadora D. Dinis, em Leiria.