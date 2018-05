Os seres humanos têm genes dedicados ao tamanho do cérebro, descobriu uma equipa de cientistas da Califórnia, que afirma num estudo publicado esta quinta-feira que apareceram há três ou quatro milhões de anos, quando os cérebros dos hominídeos cresceram.

Nos seres humanos modernos, esses genes são afetados em desordens genéticas associadas a problemas neurológicos, lê-se no estudo científico publicado hoje no boletim Cell.

Esta é uma família de genes que existe há centenas de milhões de anos na história da evolução e sabe-se que têm papéis importantes no desenvolvimento dos embriões. Descobrir que os humanos possuem um novo membro dessa família que tem a ver com o crescimento do cérebro é muito emocionante", afirmou o principal autor do estudo, David Haussler, professor de engenharia biomolecular e diretor do Instituto de Genómica da Universidade da Califórnia Santa Cruz.