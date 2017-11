Os computadores Mac com High Serra, a versão mais recente do sistema operativo da Apple, estão desprotegidos, depois de ter sido detetada uma falha na segurança dos aparelhos. Esta falha permite que qualquer pessoa possa entrar nas máquinas sem password e ter acesso a todos os ficheiros como administrador.

A Apple já confirmou o problema e assegurou, em comunicado, que está a reunir esforços para o resolver.

O erro foi divulgado pelo programador turco Lemi Ergin, fundador da empresa Software Crafstman, no Twitter.

Ergi descobriu que ao entrar numa máquina com o nome de utilizador “root”, mesmo sem colocar password, conseguia aceder ao computador se carregasse várias vezes na tecla “enter”.

Isto é particularmente grave porque o utilizador “root” é um superutilizador que, por definição, não está ativado. Trata-se de uma conta especial com privilégios de escrita e leitura em mais áreas do sistema, que pode editar ou apagar arquivos importantes que não estão disponíveis nos utilizadores banais.

Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as "root" with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple?