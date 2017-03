O serviço interativo da TVI passou a estar disponibilizado nas boxes da Vodafone. Através da aplicação TVI Player nas boxes da Vodafone, o espectador acede diretamente aos programas da TVI.

Com este reforço da sua oferta, a Vodafone TV passa a permitir aos seus clientes 30 dias no acesso aos melhores conteúdos da televisão portuguesa. as boxes televisivas disponibilizam apenas 7 dias passados.

Para além dos programas completos da TVI e TVI24, o TVI Player tem ainda à disposição dos espectadores os vídeos com os Melhores Momentos dos principais programas, sem precisar pesquisar ou andar para trás. Além disso, ficam também disponíveis os muitos Conteúdos Exclusivos, e nunca transmitidos em antena e outros produzidos pelos parceiros da estação.

O acesso a este serviço na Vodafone TV é gratuito e pode ser feito a partir do comando de televisão, selecionando a opção “Apps” ou premindo a tecla vermelha “Interativo” durante a emissão dos canais TVI e TVI24.

O TVI Player está disponível online através de tviplayer.pt