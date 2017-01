Poucos dias passaram desde o discurso proferido por Donald Trump, já empossado como 45º Presidente dos Estados Unidos da América. A conta de Twitter oficial, reservada a todos os Presidentes do país, tem a designação de @POTUS (President of the United States) e soma 14,2M de seguidores (vão-se mantendo, independentemente do Presidente, apenas sendo os tweets arquivados com a saída de cada Presidente, tal como agora sucedeu aos tweets de Obama emitidos nesta conta). Mas a anterior conta de Donald Trump (@realdonaldTrump) mantém os 21M que este conseguiu quer pelos controversos tweets, quer por ser nesta rede social onde maioritariamente comunicava o que pensava, sem intermediários.

Mas o que esconde o Twitter de Trump?

Desde logo, a atual conta @POTUS esconde o verdadeiro Trump. Precisamos de regressar à conta do cidadão Trump para o ver regozijar com as audiências de TV, que obtiveram mais 11M de espectadores no dia da sua tomada de posse vs. 4 anos antes no dia da reeleição de Obama. Quando vemos a conta do Trump Presidente, apenas fotografias de estado e alguns momentos solenes.

Infelizmente para a rede social em si, nenhuma das contas parece ter feito revitalizá-la, não pelo menos no valor bolsista. Veremos se, no longo prazo, no número de utilizadores ativos o seu CEO, Jack Dorsey, nos revela que o Twitter está relançado.

Mas, então, diremos que esconde mais a conta oficial ou a pessoal?

Poderemos sempre pensar que a conta Presidencial mostra apenas um cenário, até onde o protocolo permite, escondendo ao mundo os bastidores sobretudo das decisões; e nisto comparando poderemos achar que a conta pessoal mostra o ‘verdadeiro’ Trump. Mas será? Ou será que a conta do @realDonaldTrump é a que mais esconde?

A beleza do Twitter, para Trump, é que serve a principal das necessidades: dizer o que pensa numa frase sem dissertações, explicações, justificações. Sem sequer – e sobretudo - precisar responder a questões. Tal como se provou, pois como nenhum outro Presidente negou-se a realizar as tradicionais conferências de imprensa antes e depois da sua eleição. Trump, simplesmente, quer dizer “é assim que eu penso” (ou melhor do que isso “é assim que eu quero que vocês pensem que eu penso”; não quer explicar “porque eu penso assim”). E, até agora, parece estar a consegui-lo.

Esta mudança drástica, de quem age sem achar que precisa explicar porque pensa e age assim, tem deixado desde há largos meses muitos pelo mundo estupefactos. É um dos segredos da sua conta. Não interage. Simplesmente dispara. Sejam insultos. Autoelogios. Ou ameaças. Tudo sem filtro.

Estamos de tal forma hoje numa sociedade onde a presença pública nas redes sociais é trabalhada, polida e abrilhantada, que a prontidão com que Trump sempre irrompeu sem medo dos verbos e dos adjetivos que usa talvez tenham feito da sua conta pessoal um dos grandes marcos da sua campanha. Veremos agora durante toda a sua Presidência. Sobretudo porque em breve os resultados dessa começarão também a falar por si.