A empresa online de transferência de dinheiro, TransferWise, lançou um novo serviço que permite aos utilizadores enviarem dinheiro, internacionalmente, através da aplicação Facebook Messenger, do Facebook.

A startup, sedeada em Londres, anunciou que o desenvolvimento do chatbot [um programa que simula a conversação humana], automatizado no Facebook Messenger, pode ajudar os utilizadores a comunicarem com as empresas e realizarem tarefas, como compras online.

O chatbot da TransferWise permite aos clientes enviarem dinheiro para amigos e familiares dos, e para, os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Austrália e Europa a partir do Facebook Messenger. Também pode ser utilizado para configurar alertas de taxa de câmbio.

O Facebook já permite aos seus utilizadores enviarem dinheiro dentro dos Estados Unidos através do seu Messenger, mas ainda não lançou serviços similares internacionalmente.

No anúncio, a TransferWise disse que o serviço será o primeiro a permitir transferências de dinheiro internacionalmente, totalmente, dentro do Messenger.

Em abril, o Facebook tinha aberto a sua aplicação a startups dispostas a criarem um chatbot, numa tentativa de alargar o alcance do serviço a cliente e das transações empresariais.

Os chatbots tornaram-se um tema quente na tecnologia empresarial durante o ano passado porque os recentes avanços na inteligência artificial fazem-nos interagir melhor. As empresas, incluindo os bancos, esperam poder utilizá-los ​​para melhorarem e reduzirem os custos de suas operações, concretamente do serviço ao cliente.

O chatbot do TransferWise, que só está disponível no Facebook Messenger, pode vir a ser adaptado por outras aplicações de conversação online, disse Scott Miller, diretor de parcerias globais da TransferWise. Acrescentando que poderão estender o serviço a outros países e rotas de transferência de dinheiro em que a empresa opera.