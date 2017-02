Uma equipa britânica de cientistas descobriu uma nova espécie de galagos anões, um primata pertencente à família dos galonídeos - comum na África subsariana -, na floresta ameaçada da Kumbira, localizada na província do Cuanza Sul, noroeste de Angola.

O traço mais característico do animal, também conhecido por bushbaby (bebé do mato), é o seu grito, um piar trinado em crescendo seguido de um chilreio - também utilizado pelas outras espécies de galagos, mas que, precisamente, o distingue destas - e que serve para se manter em contacto com os membros do grupo ou para avisar elementos rivais.

Este galago angolano é três vezes maior do que as restantes espécies desta família de primatas noturnos com olhos e orelhas grandes, de acordo com a equipa de Magdalena Svenson e dos seus colegas da Universidade de Oxford Brookes.