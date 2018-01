A Índia testou com sucesso um míssil balístico intercontinental de longo alcance. A notícia foi confirmada pelo ministro dos Caminhos de ferro e Petróleo, Piyush Goyal, no Twitter.

O míssil Agni-V, com um alcance de 5.000 quilómetros, foi disparado a partir da ilha de Abdul Kalam em direção ao largo da costa do estado de Odisha.

Os especialistas acreditam que este é o míssil mais avançado do país.

