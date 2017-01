A Nintendo apresentou, nesta sexta-feira, a sua nova consola, a Nintendo Switch, que chegará ao mercado a 3 de março, e a TVI foi à apresentação.

A nova consola, que substitui a Wii U, que foi um fracasso, vai custar cerca de 300 dólares, concretamente 299,99, valor referência para os Estados Unidos.

Depois de quatro anos a perder clientes para a PlayStation e para a Xbox, e também para os telemóveis, a Nintendo Switch pretende ser o melhor dos dois mundos, ao apresentar-se como uma consola que pode ser jogada em casa, mas também a caminho de casa, já que pode transformar-se numa consola portátil com um ecrã de 6,2 polegadas.

Desde antes do verão que a Nintendo estava mais ou menos "em retiro", depois do êxito do Pokémon Go, jogo criado para smartphones e que pôs todos “à caça” na rua.

A nova Nintendo Switch é composta por uma consola, por dois comandos Joy-Con (esquerdo e direito), um suporte para Joy-con (no qual os dois Joy-Con são encaixados e utilizados como um só comando), um conjunto de correias Joy-Con, uma base (na qual a consola poderá ser colocada e ligada a uma televisão), um cabo HDMI e um carregador.

Serão lançadas duas versões, com diferenças apenas na cor dos comandos Joy-Con: ambos cinzentos ou com um azul e outro vermelho.

Os dois comandos poderão ser utilizados de forma independente ou funcionar como um só comando quando encaixados no suporte. Estes poderão ser também ligados à consola principal para utilização no modo portátil. Ambos os Joy-Con incluem vibração em HD, que, garante a Nintendo, permitem alcançar um nível de realismo que apenas imagens e sons são incapazes de reproduzir.

A Nintendo Switch representa uma nova forma de jogar em casa e oferecerá uma grande diversidade de estilos de jogo. Vamos mostrar ao mundo novas formas de diversão possibilitadas pelas características únicas da consola e dos Joy-Con”, promete o presidente da empresa japonesa, Tatsumi Kimishima, durante a apresentação.

Para tal contribuirá a bateria, que poderá durar mais de seis horas, em função do jogo ou das condições de utilização. Fora de casa, é possível carregar a bateria.

A Nintendo Switch promete, ainda, que a ligação entre jogadores será ainda mais fácil, já que até oito consolas poderão ser ligadas entre si através do modo de jogo local sem fios.