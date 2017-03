Nos supermercados temos à nossa disposição milhares de produtos, o que torna a escolha difícil. Os vários fabricantes querem mostrar que o seu produto é o melhor e querem convencer-nos a comprá-lo, através de estratégias de marketing. Frequentemente exageram nas qualidades e escondem os defeitos. A nutricionista, Lucía Martínez Argüelles, num artigo publicado no El País, indica quatro produtos que nos tentam vender como sendo saudáveis, mas cuja verdade é outra.

Iogurtes desnatados

Os iogurtes desnatados são vendidos nos supermercados como sendo mais saudáveis que os restantes por terem poucas calorias e não terem gordura. Contudo, muitos destes iogurtes têm grandes quantidades de açúcar. Além disso, a gordura do leite não devia ser uma grande preocupação, muito menos na quantidade que contém um iogurte. É preferível escolher iogurtes sem açúcar adicionado em vez de iogurtes desnatados. A melhor opção é, assim sendo, os iogurtes naturais.

Bolos e bolachas sem açúcar

Devido à pressão que existe atualmente sobre a quantidade de açúcar existente nos produtos processados, os fabricantes optaram por usar adoçante, o que lhes permite escrever “sem açúcar” nas embalagens dos produtos. Apesar disso, continuam a ser produtos fabricados com ingredientes pouco recomendáveis, como farinhas refinadas e gorduras más. O adoçante, embora não tenha calorias, também não é inofensivo. A nutricionista espanhola refere que a melhor opção é substituir os bolos e bolachas sem açúcar por pão integral de qualidade.

Fiambre baixo em gordura

Muitos dos fiambres contêm pouca quantidade de carne, menos de 70%. O resto dos ingredientes são amido, açúcares e aditivos. Os fiambres não são produtos saudáveis e fazem parte do conjunto de carnes processadas que a OMS não recomenda. Como alternativa deve ser consumida carne natural, não processada. Lucía Martínez Argüelles explica que peito de frango e de peru, grelhado ou cozido, pode ser cortado em fatias finas, guardado no frigorífico e consumido como fiambre.

Cereais para cuidar da linha

São apresentados como cereais para consumir ao pequeno-almoço, direcionados para o público feminino, que prometem ajudar a cuidar da linha e perder peso. Como a maior parte dos cereais de pequeno-almoço, têm muito açúcar. Frequentemente têm cerca de 15 a 20% de açúcar adicionado e apenas uma parte de cereais integrais. A opção mais saudável são os cereais integrais, como a aveia e o arroz integral.

Lucía Martínez Argüelles aconselha o consumo de fruta e frutos secos, que diz serem as opções mais saudáveis. No que diz respeito às proteínas, o consumo de carne pode ser alternado com ovos, húmus e tofu. Os fiambres devem ser substituídos. A melhor opção são sempre alimentos pouco processados, que não precisam de rótulo.