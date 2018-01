Foi encontrada uma estirpe viral da hepatite B encontrada no corpo mumificado de uma criança que morreu no século XVI, o que possibilitou a cientistas sequenciar o genoma e confirmar que o agente patogénico afeta a humanidade há séculos. A investigação foi publicada, esta quinta-feira, na revista científica norte-americana PLOS Pathogens.

Anteriores análises aos restos da criança, enterrados na basílica de Santo Domenico Maggiore, em Nápoles, Itália, sugeriam que tivesse sido infetado com o vírus da varíola, com a cara apresentando marcas aparentemente deixadas pelas pústulas da doença.

No entanto, investigadores da universidade McMaster, no Canadá, analisaram pequenas amostras de pele e de tecido ósseo e conseguiram identificar fragmentos de DNA viral.

