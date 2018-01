A empresa Apple veio confirmar esta quinta-feira, no seu site oficial, que todos os dispositivos Mac e iOS foram afetados por falhas que os tornam vulneráveis a hackers. A multinacional norte-americana disse que irá lançar um patch para o navegador Safari nos próximos dias para resolver o problema. Corrigida a falha, os computadores enfrentam um novo obstáculo e podem ficar mais lentos.

Na passada quarta-feira, a Google revelou duas falhas nos chips dos processadores, chamadas Meltdown e Specter. A primeira afetou apenas dispositivos da Intel, enquanto que a segunda atingiu quase todos os computadores dos últimos dez anos.

No seguimento da descoberta destas falhas, a Google e a Microsoft informaram os utilizadores, nos seus sites oficiais, de quais os produtos que tinham sido afetados. A Google garantiu que, as pessoas que possuem smartphones com sistema Android, estavam protegidas caso tivessem instaladas as últimas atualizações de segurança.

Os dispositivos da Apple, Mac e iOS são vulneráveis aos ataques do Specter através de um código que pode ser executado nos navegadores de pesquisa.

Em declarações à Reuteurs, o co-fundador e chefe da estratégia de segurança da empresa Carbon Black, responsável pela criação de softwares que combatem ataques de piratas informáticos, Ben Johnson referiu que a Apple não transmitiu muita confiança aos seus clientes ao não apresentar explicações sobre o sucedido.

Algo tão grave chama a atenção de todos os funcionários de uma empresa, e quando se questionam as pessoas responsáveis pela segurança e não se obtêm respostas, isso não transmite muita confiança."



Com praticamente todos os navegadores da internet não corrigidos, todas as pessoas que possuem iPhone e iPad, podem não estar seguras enquanto navegam na web. Este problema será resolvido quando a Apple emitir a atualização de proteção. Apesar do perigo, a empresa garante que desconhece, até ao momento, casos de hackers a aproveitar estas falhas.

A Apple disse que já se precaveu contra a Meltdown na recente atualização do sistema operacional dos iPhones e iPad - iOS 11.2 e o MacOS 10.13.2 para seus MacBooks e iMacs. Refere ainda que, a Meltdown não afeta o Apple Watch.

Quanto ao Specter, será lançada, nos próximos dias, uma atualização no navegador Safari.

A Apple aconselha o download do software exclusivamente a partir de fontes fiáveis, de forma a evitar aplicações maliciosas.