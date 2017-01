Santiago destronou João como o nome mais registado em 2016 para os meninos. O nome João, que se mantinha na liderança do ranking masculino há três anos seguidos, caiu para o segundo lugar. Relativamente aos nomes de meninas, a tradição manteve-se: Maria foi o nome mais escolhido

1 - Maria 5677 2 - Matilde 1852 3 - Leonor 1797 4 - Carolina 1182 5 - Beatriz 1154 6 - Mariana 1163 7 - Ana 1010 8 - Sofia 958 9 - Inês 946 10 - Margarida 923

De acordo com os dados cedidos à TVI24 pelo Ministério da Justiça, durante o ano de 2016, houve 5677 crianças registadas com o nome Maria, um número três vezes superior àquele que ficou em segundo lugar no top feminino, Matilde, com 1852 registos, ultrapassando Leonor, que desceu agora para terceiro, com 1797. Nas posições seguintes também houve alterações: Carolina passou para o quarto lugar (1182) e Beatriz desceu para o quinto (1154). Mariana (1163) e Ana (1010) ficaram em sexto e sétimo lugar na lista, respetivamente. O nome Sofia (958) subiu da décima para a oitava posição, seguida pelos nomes Inês (946) e Margarida (923).

1 - Santiago 2102 2 - João 1787 3 - Francisco 1702 4 - Rodrigo 1565 5 - Martim 1510 6 - Afonso 1354 7 - Tomás 1340 8 - Miguel 1203 9 - Duarte 1177 10 - Gabriel 1111

Entre os meninos, Santiago foi o nome mais popular, com 2102 registos, seguindo-se João (1787) e Francisco (1702), que subiu para terceiro, quando em 2015 ocupava a quinta posição. Em quarto lugar está agora Rodrigo (1565), que desceu uma posição. O nome Martim (1510) teve uma brusca descida de posição, passando de segundo lugar para quinto. Afonso (1354), Tomás (1340), Miguel, (1203) são os nomes que se seguem na lista. No top 10 dos rapazes, há apenas um nome novo: Duarte, com 1177 registos, ocupa a nona posição. Este nome tinha saído do ranking em 2015, o que significa que o nome Guilherme saiu do top 10. Gabriel, com 1111 registos, é o nome que ocupa o décimo lugar do ranking do lado masculino, em 2016.

Em sentido contrário, há nomes que já foram muito comuns, mas que estão a cair em desuso como Paula (13), Sandra (12) ou Lurdes (2). O fenómeno repete-se nos homens, com Domingos (11), Vítor (10), Américo (7) ou Rogério (7).

A lista completa em Portugal Continental e na Madeira:

Nomes menos comuns

Não faltou imaginação a quem escolheu o nome de um bebé em 2016.

Nas meninas destacam-se nomes menos comuns até há uns anos, como Luana (escolhido 492 vezes) ou Ariana (260), numa lista que conta com quase 2100 nomes femininos. Nos rapazes também há nomes invulgares que aparecem muitas vezes. Enzo, por exemplo, foi adotado 376 vezes, Isaac 262 e Kevin 260.

Há também nomes que começam por letras que só no final do século XX entraram no alfabeto português. É o caso de Yasmin escolhido 249 vezes, Yara escolhido 248 ou Kyara 165.

E mais de 1300 casos de nomes de meninas e um número ligeiramente inferior de meninos foram escolhidos apenas uma vez. Entre as crianças que foram registadas com um nome que não foi partilhado por mais ninguém em 2016, encontram-se nomes estranhos como Ânia, Edna, Edegarnia ou Silivondela para elas e Alírio, Egídio, Dárcio ou Trendafil para eles.

Há ainda nomes que parecem claramente associados a outras línguas ou outras nacionalidades como Jacqueline, Itamara ou Évelyn para as raparigas e Cleber, Lyam ou Gabrieli para rapaz.

De acordo com o nome disponibilizado à TVI24, ao todo, o ano passado, em Portugal continental, Açores e Madeira, foram registados 4267 nomes diferentes.

A lista dos Açores foi fornecida separada:

