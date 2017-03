Um jovem de 18 anos foi esfaqueado na barriga durante uma zaragata que ocorreu ao fim da tarde deste domingo no centro comercial Colombo, em Benfica, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o jovem, que foi levado para o Hospital de Santa Maria após ter sido ferido, "encontra-se estável, e não corre perigo de vida".

A PSP indicou que o alerta foi dado às 19:00, depois de um casal ter sido abordado no centro comercial por um grupo de jovens, que entraram em conflito, tendo o jovem de 18 anos, do casal, sido ferido.

A polícia apreendeu a arma branca usada e identificou três dos envolvidos.

"Vamos apurar as responsabilidades do sucedido, para perceber quem feriu quem e porquê", acrescentou a mesma fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.